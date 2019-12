Santa Lucia, ecco le bancarelle

Nuovi weekend con la Ztl Il prossimo fine settimana nuovo banco di prova per la viabilità in centro, dopo le code registrate il giorno dell’Immacolata, effetto collaterale dell’isola pedonale allargata. Sabato 14 e 21 dicembre e domenica 15 e 22 dalle 14 alle 19 si replicherà la Ztl, ma ristretta al Sentierone allungato, tra piazza Matteotti e piazza Pontida.

Tornano le bancarelle di Santa Lucia sul Sentierone. Come tradizione,da martedì 10 a giovedì 12 sui banchi dei venditori ambulanti sarà possibile trovare dolciumi, giochi, vestiti e oggetti d’artigianato in vista della notte del 13 dicembre, la più attesa dai bambini. Ma le occasioni per fare shopping non mancano un po’ ovunque in centro città. In piazzale Alpini prosegue il Villaggio di Natale, mentre in piazza Dante c’è il Christmas Village.

Il prossimo fine settimana nuovo banco di prova per la viabilità in centro, dopo le code registrate il giorno dell’Immacolata, effetto collaterale dell’isola pedonale allargata. Sabato 14 e 21 dicembre e domenica 15 e 22 dalle 14 alle 19 si replicherà la Ztl, ma ristretta al Sentierone allungato, tra piazza Matteotti e piazza Pontida.

Intanto dal tardo pomeriggio di lunedì sul Sentierone le luci della Capanna di Gesù Bambino sono accese e vanno a completare il centro città illuminato a festa. L’illuminazione della Capanna – che in questi giorni ospita Santa Lucia e le letterine dei bambini – si deve al Distretto urbano del commercio. Da tre anni il Duc collabora con L’Eco di Bergamo, come spiega il presidente Nicola Viscardi: «L’idea è dare un segnale a Bergamo. Un messaggio di fascinazione che trasformi il centro in un luogo ancora più bello da vivere, dove lo shopping è uno degli aspetti che lo contraddistinguono insieme alla cultura e alla tradizione».

Beppe Acquaroli, titolare del Baretto di San Vigilio, è direttore artistico del Duc: «Il mio ruolo è dare le linee guida dell’illuminazione natalizia. La novità di quest’anno è la ruota panoramica. Continuiamo a crescere e la città in questo periodo è ancora più suggestiva». La Capanna il 21 dicembre sarà anche punto di partenza della festa di Ninnalana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA