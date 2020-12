Santa Lucia, letterina in volo col palloncino

Trovata a Bergamo: i doni li porta la polizia Il palloncino con la lettera di Giada, decollato dalla provincia, ha perso la rotta ed è caduto in città. Un altro bambino lo ha trovato e per rintracciare la piccola si è rivolto alla polizia.

I doni di Santa Lucia per Giada – una bambina di 10 anni di Treviolo – quest’anno sono arrivati a bordo di un mezzo decisamente particolare: una volante della Questura. La bambina, infatti, nei giorni scorsi aveva scritto la sua lettera a Santa Lucia affidandola a un palloncino che, dopo aver volato per un po’, ha perso la rotta ed è atterrato a Bergamo, dove un altro bambino l’ha trovato. Il bambino, desideroso di far ricevere a Giada tutti i regali richiesti, si è rivolto alla polizia di Stato per rintracciare la piccola. «Cara Santa Lucia, ti prometto che mi impegnerò un sacco a scuola, mi sforzerò a mangiare più verdura, prometto di essere educata e generosa con tutti, aiutare chi è in difficoltà e non rispondere male. Mi piacciono anche i cavalli, per questo ho iniziato equitazione. Credo di essere stata brava e per questo vorrei chiedere tre regali...», questo il contenuto della letterina. Domenica una volante della Questura di Bergamo ha raggiunto l’abitazione della piccola Giada, consegnandole alcuni doni giunti in Questura per lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA