Santa Lucia, letture e laboratori Tante iniziative online per le famiglie

Tante iniziative online per le famiglie Ecco il calendario di iniziative per i più piccoli e le loro famiglie promosso da molte realtà culturali di Bergamo con il coordinamento del Comune.

In barba a divieti e decreti, Santa Lucia ha ottenuto un permesso speciale e ha già intrapreso il suo lungo viaggio per raggiungere le nostre case: presto la scorgeremo passare, a dorso del fido asinello, con la sua presenza luminosa e accogliente, per le strade e le piazze della città, dove tutto freme, si respira aria di festa e la neve ha già fatto capolino.

Teatro Caverna on air

«In questo 2020 così triste e difficile, non vogliamo si perda la magia dell’attesa di Santa Lucia – dichiara l’assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti –. Il mio Assessorato, con l’intento di valorizzare questa tradizione cara a tutti i bambini e le bambine, ha voluto anche quest’anno riunire in un’unica programmazione le molte preziose occasioni proposte in città. Musei, teatri, associazioni culturali, che ringrazio particolarmente per il generoso impegno nonostante le difficoltà del momento, hanno fatto a gara nell’inventarsi un modo per stare vicini ai nostri cittadini e aspettare insieme a loro la notte più lunga e amata dell’anno. E visto che non ci si può andare di persona, ci ritroveremo tutti on line».

Il laboratorio con l’Orto Botanico

Alcune attività sono già iniziate e ci accompagneranno per diversi giorni, come l’originale e appassionante On Air di Teatro Caverna, che narra storie e leggende sulla santa provenienti da ogni parte del mondo, il racconto a puntate di Teatro Prova o le audioletterine luminose inventate da Il Circolo dei narratori. Da venerdì 11 dicembre, una carrellata di piccoli e curiosi eventi, tutti rigorosamente da remoto per rispettare le normative vigenti, ci faranno compagnia nell’attesa di questo magico appuntamento. Accademia Carrara, GAMeC, Orto Botanico, Pandemonium, Museo del burattino e I Teatri dei Bambini hanno risposto all’appello, e tutti verranno a trovarvi sul vostro schermo preferito nel calduccio di camerette e divani. Protagonisti saranno racconti, narrazioni, piccoli laboratori manuali… e molta fantasia.

La magia del Museo dei burattini

Le letture con il Pandemonium Teatro

Tutte le attività sono gratuite. Alcune proposte sono fruibili liberamente sui canali social, altre tramite piattaforme di videoconferenza, accessibili previa prenotazione secondo le modalità indicate. Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti. Info: comune.bergamo.it.

PROGRAMMA

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dicembre, ore 17.30

Teatro Caverna On Air - Sulle frequenze di Santa Lucia

Progetto radiofonico e interattivo (per tutti, + 3 anni)

Otto puntate tutte da ascoltare, in cui Gelsomino, l’asinello di Santa Lucia, racconta tradizioni e leggende attorno al mistero della fanciulla dagli occhi splendenti, provenienti dai più diversi luoghi della terra.

Tutti possono ascoltare le storie, mentre per i residenti dei quartieri di Grumello al Piano, Villaggio degli Sposi e Colognola è riservato un gioco speciale: gli ascoltatori sono invitati a realizzare delle “opere d’arte” collettive, lasciandosi guidare da storie, suoni, rumori.

L’ascolto è libero per chiunque si connetta al sito web, per partecipare al gioco è necessario inviare i propri elaborati a [email protected] e seguire le indicazioni fornite. Ai bambini di età inferiore ai 10 anni che invieranno le opere d’arte ispirate ad almeno 3 puntate, verrà consegnata una piccola sorpresa (fino ad esaurimento scorte).

Modalità di fruizione: Sito web - teatrocaverna.it/attivita/18.htm

Le puntate rimarranno disponibili sul sito internet per cinque giorni

Da martedì 8 a domenica 13 dicembre, ore 17

Teatro Prova, Aspettando Santa Lucia

Racconto teatrale in streaming (famiglie, + 3 anni)

Teatro Prova presenta cinque brevi video nell’attesa di Santa Lucia, una storia da scoprire giorno per giorno per festeggiare insieme l’arrivo della Santa più amata da grandi e piccoli. La forza della narrazione e il fascino delle atmosfere e delle emozioni di una rappresentazione teatrale si trasformano in un racconto a puntate, pensato e girato per lo schermo, che accompagna bambini e famiglie in questi giorni speciali. Buona Santa Lucia!

Modalità di fruizione:

Facebook - @ilteatroprova

Instagram - ilteatroprova

I video rimarranno disponibili sui canali social

Da giovedì 10 a domenica 20 dicembre

24 ore su 24

Il Cerchio di gesso con Il circolo dei narratori

“Cara Santa Lucia...” - Letterine luminose nel buio 2020

Audiolettere da ascoltare on line o su Whatsapp (tutti, + 4 anni)

L’evento narrativo, costituito da brevi audiolettere per Santa Lucia, vuole sollecitare tutti coloro che vorranno farsi coinvolgere da questa ricorrenza così magica. Grande o piccino che tu sia, ASCOLTA le audioletterine on-line sul sito e sulla pagina Facebook dei volontari narratori. INOLTRA agli amici la letterina che riceverai al telefono. CREA un’audioletterina con il tuo desiderio di una “cosa” che illumini il buio 2020.

INVIA la tua audioletterina, anche in altre lingue, su Whatsapp al 340 3644796 entro le ore 24 del 12 dicembre.

Modalità di fruizione: Sito web - www.ilcerchiodigesso.org | Facebook - @volontarinarratori

Per inviare le audioletterine: Whatsapp - 340 3644796

Info: [email protected] | [email protected] | 329 4148298

La tua audioletterina verrà pubblicata sul sito dell’Associazione Il Cerchio di gesso sino al 20 dicembre

Venerdì 11 dicembre , ore 17

Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Una coroncina per Santa Lucia

Laboratorio creativo (5-10 anni)

Caterina Francolini, naturalista e collaboratrice dell’Orto Botanico, ci guiderà nella realizzazione di una coroncina per Santa Lucia con materiali vegetali racconti in giardino o al parco. La realizzazione della decorazione sarà l’occasione per conoscere l’aspetto botanico dei materiali raccolti da ciascun bambino.

Modalità di fruizione: Google Meet in diretta (link fornito previa iscrizione)

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 338 6031275 (massimo 20 collegamenti)

Sabato 12 dicembre, ore 15.30

Teatro Caverna

Una sabato da fiaba (online) con Santa Lucia

Lettura scenica di fiabe a tema (+ 3 anni)

Un cantastorie tutto per voi, che racconta della Santa più amata dai bambini, narrando con cura storie avvincenti attraverso l’uso di semplici oggetti quotidiani che, vedrete, per l’occasione diverranno magici.

Modalità di fruizione: Youtube in diretta (link fornito previa iscrizione)

Prenotazione obbligatoria: [email protected] (massimo 40 collegamenti)

ore 15.30

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Aspettando Santa Lucia

Laboratorio (6-11 anni)

a cura di Clara Luiselli, educatrice museale e artista

Anche quest’anno non può mancare l’appuntamento con il divertente laboratorio per l’arrivo di Santa Lucia! I piccoli partecipanti potranno vivere un’esperienza magica e indimenticabile guidati dall’educatrice Clara Luiselli, che li condurrà alla scoperta di un percorso legato al tema della luce, e ispirato dal’opera video Allumettes di Filippo Berta, parte della mostra Ti Bergamo - Una Comunità. Sarà l’arte a tracciare un sentiero di luce lieve e vibrante da percorrere con lo sguardo, in compagnia di un desiderio da racchiudere in un libricino-scrigno da costruire insieme.

Modalità fruizione: Zoom in diretta (link fornito previa iscrizione)

Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/Th9ZcxhcQsB2whpw5 (massimo 20 collegamenti)

Info: [email protected]

ore 17

Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Il tesoro dello scoiattolo 2.0

Laboratorio narrativo (5-10 anni)

Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Il nostro amico scoiattolo è un po’ smemorato e conta su di te per ritrovare le sue provviste per l’inverno. Raccogli in giardino o nel parco vicino a casa tutti materiali vegetali che ti piacciono. Invia la foto dei tre oggetti vegetali che più ti incuriosiscono a [email protected] Quando ci incontreremo on line, ci serviranno per aiutare il nostro amico a ritrovare le sue provviste, costruendo insieme una storia fatta di parole, immagini e natura!

Modalità fruizione: Google Meet in diretta (link fornito previa iscrizione)

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 338 6031275 (massimo 20 collegamenti)

ore 20.30

Accademia Carrara

La notte di Santa Lucia

Narrazione (+ 4 anni)

Santa Lucia è un personaggio davvero misterioso: non l’abbiamo mai incontrata eppure ci sembra di conoscerla da sempre. In questa storia on line i dipinti del museo diventano fotogrammi del suo viaggio per arrivare da noi. Seguiamo le sue tracce, ma da lontano, senza disturbarla nel cammino, così aspettarla sarà ancora più emozionante!

Modalità di fruizione: Zoom in diretta (link fornito previa iscrizione)

Prenotazione obbligatoria: www.lacarrara.it/event/la-notte-di-santa-lucia/ (massimo 100 collegamenti)

Info: [email protected]

Domenica 13 dicembre , ore 9

Pandemonium Teatro

Le regole di Santa Lucia

Lettura teatrale (adulti e bambini)

A Santa Lucia tutti sanno che i bambini devono andare a letto presto: vietato vedere la Santa passare, il rischio è rimanere senza regali. Anche i grandi però devono seguire alcune regole, che conosceremo ascoltando una fra le tante storie della tradizione bergamasca.

Al leggio Tiziano Manzini

Modalità di fruizione:

Facebook - @pandemonium.teatro

Instagram - pandemoniumteatro

YouTube - Pandemonium Teatro

Info: [email protected] | 035 235039

Il video rimarrà disponibile sui canali social

ore 15.30

Burattini a Natale e Museo del Burattino

La valigia delle figure

Video-guida al Teatro delle Figure Animate (per tutti, + 5 anni)

Un viaggio che prende il via dalla tradizione e ci conduce alle sperimentazioni contemporanee, mostrando la grande varietà e originalità di un genere teatrale che mantiene un peculiare rapporto con il pubblico. Guidati da due protagonisti d’eccezione, incontreremo burattini, marionette, pupazzi e oggetti, scoprendo tutti i segreti dei materiali, delle tecniche di costruzione e di animazione, delle forme delle scena.

Di e con: Luì Angelini e Paola Serafini - La Voce delle Cose

Modalità di fruizione:

Sito web - [www.%20fondazioneravasio/museo.it]www. fondazioneravasio/museo.it

Facebook - @MuseodelBurattino-FondazioneBenedettoRavasio | @ITeatrideiBambini

Il video resterà disponibile sul sito e sui canali social

ore 16

Museo delle Storie di Bergamo

Foto d’autore

Video racconto e laboratorio manuale (6-11 anni)

Un breve video ci catapulta in un tempo passato, alle prese con un personaggio famosissimo della nostra storia e i suoi amici dalla giubba rossa. Venite a scoprire di chi stiamo parlando, per ascoltare le loro storie avventurose e cimentarsi in un divertente laboratorio natalizio ispirato a questi intrepidi volontari vissuti tanti anni fa.

L’attività fa parte della serie “Un Museo al Mese”, versione online, con cui il Museo delle Storie porta il pubblico dei più piccini alla scoperta di alcuni personaggi vissuti a Bergamo tra Cinquecento e Ottocento.

Modalità di fruizione:

Facebook - @MuseoDelleStorieBergamo

Youtube - Museo delle storie di Bergamo

Il video resterà disponibile sui canali social

