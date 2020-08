Sant’Alessandro, fiera di rinascita

«Occasione giusta per ripartire» Un centinaio gli espositori distribuiti sui sette mila metri quadrati di Piazzale Alpini. Ingresso libero e gratuito.

Un centinaio di espositori, distribuiti sui sette mila metri quadrati di Piazzale Alpini: sono i numeri della Fiera di Sant’Alessandro 2020 che, nonostante tutte le difficoltà, prova a costruire un’alternativa al tradizionale appuntamento con il mondo agricolo, nella giornata in cui si celebra il Santo patrono di Bergamo. Quest’anno le aziende rappresentante da Coldiretti e Confagricoltura non potranno festeggiare con i loro animali, né sfoggiare i grandi macchinari agricoli, perché spazi e norme non lo consentono, ma tante associazioni bergamasche si sono unite a produttori e aziende agricole per arricchire gli appuntamenti della giornata, attraverso gli interventi delle fattorie didattiche, le ricette dell’associazione dei cuochi, l’esperienza della tradizione dei gruppi folkloristici, rivolgendosi ai più piccoli.

A partire dalle 9 e fino alle 22, non mancheranno laboratori didattici, degustazioni guidate e laboratori di cucina alla scoperta delle risorse del mondo rurale e delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio, primi fra tutti i formaggi e la produzione casearia, con la quale la bergamasca si sta contraddistinguendo in Europa. Per questo motivo mancheranno gli animali, ma non l’esperienza della mungitura ricreata dalla Macelleria Mangili di Paladina grazie a un agrigonfiabile a forma di mucca. La molitura dei cereali, il lavoro degli apicoltori, ortaggi e frutti dell’Ortomercato completano l’offerta di un mondo agricolo che si mette in mostra e si lascia provare, dopo aver dimostrato tutta la sua necessaria presenza durante il lockdown.

Questa edizione della Fiera di Sant’Alessandro, ospitata in Piazzale Alpini, nel cuore di Bergamo, non è solo un momento di festa, ma anche uno spunto per ripartire, un’occasione colta sia dagli organizzatori, sia dalle istituzioni, tutte presenti, al taglio del nastro nella mattinata di mercoledì 26 agosto. Fabio Sannino, Presidente di Promoberg, ha commentato: «Sono contento che la ripresa degli appuntamenti fieristici coincida con quello del santo patrono di Bergamo, un combattente, e mi auguro che questa giornata sia di auspicio per la ripresa economica della provincia». Una ripresa che deve passare anche dalla riapertura della fiera di Bergamo, attualmente sede dell’ospedale nato dall’emergenza Covid, chiesta espressamente da Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova: «Il dialogo con Gallera è aperto, perché le aziende bergamasche hanno bisogno della loro fiera». Che il polo di via Lunga possa tornare presto al suo ruolo di sede di eventi è l’augurio espresso anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «A chi è in regione chiedo di modificare il piano relativo agli ospedali, affinché quello spazio possa tornare presto alla fiera».

La fiera sarà a ingresso libero e gratuito, aperta al pubblico attraverso quattro varchi e nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

