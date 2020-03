Sarà l’ospedale da campo più grande d’Europa

Bergamo, capienza tra i 200 e i 230 posti Sarà attivo anche un pronto soccorso. medici in arrivo anche dalla Puglia.

L’ospedale da campo in costruzione alla Fiera di Bergamo sarà il più grande d’Europa: la capienza andrà tra i 200 e i 230 posti. Inizialmente erano previsti solo due letti di terapia intensiva e il resto tra subintensiva e degenza, ma i letti di terapia intensiva saranno potenziati.

Sarà anche attivo un pronto soccorso.

Dunque da presidio per pazienti post acuti o in via di dimissione, com’era stata concepita, la struttura degli alpini alzerà il livello divenendo un ospedale dove trattare anche i malati gravi e le urgenze. Oggi arriverà a Bergamo il primo materiale. Settimana prossima ci saranno le istallazioni, mentre domani è in programma una riunione operativa all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Per l’attivazione concreta serviranno poi dalle 72 alle 96 ore.

La Regione Puglia ha dato la propria disponibilità alla Regione Lombardia ad inviare nelle aree dei focolai personale sanitario, in particolare medici, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La notizia è confermata all’ANSA da fonti regionali. La Regione Puglia, in questo momento, sta predisponendo una ricerca medici: chi sarà disponibile avrà il via libera per spostarsi in Lombardia e dare un soccorso ai loro colleghi a Bergamo, Brescia e Milano. Tutto avverrà su base volontaria.

