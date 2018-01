Sarà una Befana sotto la pioggia

Temperature su e neve sopra i 1000 metri Venerdì peggiora e poi sabato 6 gennaio arriva una nuova perturbazione.

Venerdì il tempo sarà Inizialmente soleggiato con la copertura nuvolosa in aumento nel corso della giornata. Ancora nevicate in montagna al mattino. In serata prime piogge a partire dalla Lombardia Ovest. Temperature massime in calo. Temperature Max : 7/10°C Min : -1/3°C.

sabato, il giorno dell’Epifania, arriverà una perturbazione che porterà cielo molto nuvoloso a coperto. Piogge sulla tutta la provincia al mattino e nel pomeriggio. Neve oltre 1000m. tempo che resterà perturbato anche all’inizio della prossima settimana con temperature in aumento soprattutto nelle massime che in pianura potrebbero superare i 12 gradi.

