Sassi contro il pullman dell’Ajax Digos: indagine sui filmati in corso

Sassi contro il pullman dell’Ajax

La Digos di Bergamo ha acquisito i filmati del lancio di oggetti contro il pullman della squadra dell’Ajax avvenuto nella serata di martedì 27 ottobre durante il passaggio in via Battisti per raggiungere il Gewiss Stadium in vista del match di Champions League contro l’Atalanta. Sono dunque in corso le indagini per identificare i responsabili del gesto inqualificabile che fortunatamente non ha provocato nessun danno alle persone e che ha però provocato la rottura del vetro posteriore della fiancata sinistra del pullman dei giocatori olandesi mentre passava davanti al PalaAgnelli.

Nel video che circola sui social (Instagram/UltrasHub) si vede chiaramente il lancio degli oggetti.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in via Battisti quando è transitato il pullman che stava portando i giocatori dell’Ajax nell’impianto di viale Giulio Cesare per il match di Champions League contro i nerazzurri (poi terminato 2-2). Il responsabile era tra il centinaio di tifosi bergamaschi che hanno atteso il passaggio dei pullman delle squadre tra via Battisti e piazzale Oberdan con fumogeni e cori per festeggiare l’evento calcistico.

