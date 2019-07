Anche il sindaco di Bergamo per Save the mountains

«Save the mountains», ecco le foto

La meraviglia dei nostri monti - Video Le bellezza delle immagini che i partecipanti del progetto stanno mandando. Ed ecco anche i video.

I partecipanti sono invitati a condividere in diretta, domenica, video e foto della giornata via whatsapp (al 334.6710288), Messenger (in Facebook sulla pagina eppeneventi), Instagram e mail (stm2019@eppen.it). Si raccomanda di utilizzare sui social l’hashtag #stm2019.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

Save The Mountains, le foto dei partecipanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA