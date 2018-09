Sbalzata per 5 metri, grave a Bergamo

Scontro in via Grumellina: caos e tre feriti Due incidenti in città, a Bergamo, nella serata di martedì 25 settembre. Una donna è grave, il traffico è andato in tilt.

Stava attraversando le strisce pedonali di via Martin Luther King, quando un suv l’ha investita in pieno e l’ha sbalzata in avanti di circa cinque metri. Una donna di 64 anni, di Bergamo, martedì sera è rimasta ferita in maniera grave: spinta in avanti dall’auto, condotta da un boliviano, ha picchiato con violenza il capo per terra ed è rimasta sull’asfalto incosciente. L’automobilista si è fermato pochi metri più avanti e ha subito chiamato i soccorsi.

E poco dopo, attorno alle 20, la stessa polizia locale è intervenuta anche in via Grumello, l’ex statale 525. Nel tratto tra l’incrocio della stessa via per Curnasco e il sottopasso dell’autostrada A4 una moto C-Max ha tamponato un’utilitaria Citroen. Da quanto ricostruito, sia l’auto che la motocicletta di grossa cilindrata viaggiavano dal centro verso Lallio.Ferito il centauro e i due automobilisti, sulla strada lunghe code.

