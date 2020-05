Sbalzato dalla bici fa un volo di 2 metri

Città Alta, soccorsi per un 36enne Un ciclista di 36 anni, è stato investito da un altro mezzo in via Felice Cavagnis intorno alle 8.40 di lunedì 4 maggio.

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 4 maggio in Città Alta: un ciclista di 36 anni, è stato investito da un altro mezzo in via Felice Cavagnis intorno alle 8.40. L’uomo, P. G., è stato sbalzato a una distanza di oltre due metri dalla sua bicicletta. Lo schianto a terra ha provocato un trauma cranico e toracico ma il 36enne non ha mai perso conoscenza.

Soccorso dai sanitari del 118 il ciclista è stato portato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia e dei Vigili del fuoco per effettuare i rilievi del caso.

