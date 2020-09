Sbalzato dalla moto in via Borgo Palazzo

Gravissimo un giovane di 24 anni Nello schianto ha perso conoscenza: il personale del 118 lo ha trovato in arresto cardiaco. È riuscito a rianimarlo, poi il ricovero d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Nello schianto è stato sbalzato dalla moto e ha perso conoscenza e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto poco prima dell’una di martedì 1 settembre in città. L’incidente è avvenuto in via Borgo Palazzo nei pressi di piazzetta Sant’Anna: dalle prime informazioni pare che il giovane abbia perso il controllo della moto per cause ancora da accertare. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto ha trovato il ragazzo in arresto cardiaco: è stato rianimato e portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La Polizia locale si è occupata dei rilievi del caso.

