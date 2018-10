Scatta da Bergamo il giro di Lombardia

Tutte le info su orari e strade chiuse Tutte le informazioni dettagliate sulle modifiche alla viabilità in occasione del Lombardia, la classica del ciclismo autunnale, che scatterà sabato 13 ottobre da Bergamo.

Da Bergamo a Como saranno 241 chilometri di inferno, con 4 mila metri di dislivello: Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio, una filastrocca diventata tradizione. In quegli ultimi 70 chilometri si deciderà la «Classica delle foglie morte», ogni metro potrà essere decisivo, perché il Lombardia è spietato. La partenza è fissata sabato nel centro di Bergamo alle 10.30. In tutta la zona del centro e nelle vie in cui passerà la corsa è prevista una serie di limitazioni al traffico e alla sosta comunicate dal Comune di Bergamo.

Ecco l’ordinanza con tutte le modifiche dettagliate alla viabilità.

La corsa transiterà anche in molti paesi della provincia prima di raggiungere la provincia di Lecco. In questa cronotabella ufficiale si può consultare gli orari in cui è previsto il transito. Solitamente le strade chiudono circa 30 minuti prima del passaggio degli atleti, ma in ogni Comune è la Polizia locale a decidere in autonomia. Una volta transitati i corridori e la macchina organizzativa, le strade vengono riaperte al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA