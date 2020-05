Istituito il senso unico, in via sperimentale, sulla Corsarola

Scattato il senso unico sulla Corsarola

Sperimentazione anti assembramento Il senso unico pedonale - sperimentale - sulla Corsarola, istituito per evitare assembramenti, è scattato puntualmente alle 11 di sabato 23 maggio.

Presidi della polizia locale e volontari di Visit Bergamo che distribuiscono mappe con la nuova viabilità di Città Alta. Alcuni cittadini perplessi non conoscevano la novità. La sperimentazione di Palafrizzoni sull’asse principale di Città Alta è stata decisa per sabato (fino alle 23) e domenica (dalle 11 alle 20).

L’obiettivo è evitare gli assembramenti visti domenica scorsa. Il timore, infatti, è che con la riapertura di bar e ristoranti (il 17 maggio era invece possibile solo il take way) la gente aumenti ancora, senza rispettare le norme di sicurezza. Per aiutare i visitatori a orientarsi sui nuovi percorsi, alternativi a via Colleoni, è stata posata la segnaletica. Otto agenti della polizia locale sono a disposizione per fornire indicazioni, ma anche per controllare il rispetto del distanziamento e l’uso corretto della mascherina. Nei punti strategici i volontari distribuiscono cartine con gli itinerari.

Corsarola con i cartelli del senso unico pedonale

In particolare, l’ordinanza stabilisce in via Colleoni, nel tratto compreso fra piazza Mascheroni e Piazza Vecchia, il senso unico di marcia da piazza Mascheroni in direzione di via Gombito e contestuale divieto di accesso da Piazza Vecchia; in piazza Cittadella, senso unico di marcia con ingresso da largo Colle Aperto e uscita verso piazza Mascheroni. Le disposizioni non valgono per i residenti nella Ztl.

La folla, che ha suscitato polemiche, sulla Corsarola domenica 17 maggio

