Scendono i positivi in Italia

Ma calano anche i tamponi fatti Scende il dato dei nuovi positivi in Italia, ma i tamponi effettuati sono stati 36.807, in calo rispetto ai 53.123 di sabato.

In calo domenica 16 agosto i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di sabato, ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17 mila in meno del giorno di Ferragosto.

Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente.



Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 78 casi. A seguire Lombardia (61) ed Emilia-Romagna (51). Nessun caso invece in Valle d’Aosta, nella Provincia Autonoma di Trento, in Molise e in Basilicata. I casi totali salgono a 253.915.

© RIPRODUZIONE RISERVATA