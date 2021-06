(Foto by foto Giornale di Brescia)

Lo schianto a Sabbio Chiese: vittima un bergamasco di 41 anni (Foto by foto Giornale di Brescia)

Schianto contro un tir in galleria

Morto un motociclista di 41 anni L’incidente nel Bresciano, la vittima è bergamasca. Vani i soccorsi. All’origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso azzardato.

Un motociclista bergamasco di 41 anni, di Mozzo, è morto in uno scontro frontale con un camion. L’incidente è avvenuto attorno alle 11 di venerdì 4 giugno in una galleria a Sabbio Chiese, in provincia di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver sorpassato un camion il motociclista è finito contro un altro mezzo pesante che proveniva dal senso di marcia opposto. È morto sul colpo. Vani infatti i soccorsi del 118. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

