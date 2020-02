Schianto fatale nella notte in via Lunga

Muore una ragazza di Valbrembo Aveva 28 anni e ha perso la vita nello schianto in via Lunga. Con lei altri tre amici, trasportati agli ospedali di Bergamo e Seriate: non sono gravi.

Una giovane di 28 anni, di Valbrembo, ha perso la vita in uno schianto in auto poco dopo le quattro nella notte tra venerdì 21 febbraio e sabato 22 febbraio. L’auto, con a bordo 4 giovani è uscita di strada in via Lunga, nei pressi della Fiera di Bergamo.

La giovane, che viaggiava sul sedile davanti a destra lato passeggero, è morta sul colpo trafitta al torace dal guardrail: con lei un’amica di 29 anni e due giovani di 22 e 24 anni, ricoverati negli ospedali di Bergamo e Seriate. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche, oltre alla Polizia Stradale di Bergamo e squadre dei Vigili del Fuoco.

