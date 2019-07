(Foto by Il Giornale di Brescia)

Schianto in galleria sulla statale 42

Schianto in galleria sulla statale 42

Due feriti gravi: soccorsi da Bergamo

Una donna ha perso la vita e due persone sono ferite gravemente, un terzo ferito trasferito in codice giallo e infine un quarto coinvolto che ha rifiutato il ricovero. È un bilancio tragico quello dell’incidente avvenuto all’interno della galleria Capo di Ponte nel territorio del comune cui deve il nome, lungo la Statale 42.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 di martedì 2 luglio: lo schianto fra due auto avrebbe avuto origine da un probabile malore del conducente di una Opel Meriva piombata fuori controllo sull’altra vettura.

La macchina dei soccorsi ha visto accorrere numerosi mezzi sanitari da terra accanto alle eliambulanze di Brescia e di Sondrio, i Carabinieri di Breno e i Vigili del Fuoco di Darfo e di Vezza d’Oglio.

Inutili i tentativi di salvare la più grave dei coinvolti, che viaggiava in auto con il marito secondo le prime indicazioni. In condizioni critiche versano anche i due feriti trasferiti in volo al Civile di Brescia e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre un terzo coinvolto è andato al vicino ospedale di Esine.

Pesanti le ripercussioni per la viabilità, con la Statale 42 rimasta a lungo chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del drammatico incidente.

