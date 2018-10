Schianto in moto, 15enne fuori pericolo

Il 18enne è ancora in prognosi riservata È fuori pericolo la quindicenne di Bergamo che domenica pomeriggio erano in sella ad una moto Ktm 125 insieme a un amico 18enne e si sono scontrati contro una Volkswagen Polo, guidata da un diciottenne di Seriate, rimasto illeso. Il ragazzo è ancora in terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’incidente è avvenuto in via Campo Grande, a Bergamo, al confine con Orio al Serio: l’auto proveniva dal Centro Galassia in direzione dell’aeroporto e stava per svoltare a sinistra verso il parcheggio P3 dello scalo, quando si è scontrata con la moto che viaggiava nel senso opposto. Stando ai testimoni (almeno una decina quelli sentiti dalla polizia locale di Bergamo, intervenuta per i rilievi), l’impatto tra i due mezzi è stato violento. La quindicenne ha fatto un volo di una quindicina di metri, mentre il diciottenne è finito prima sul cofano dell’auto e poi a terra. Entrambi i giovani hanno riportato traumi agli arti e il ragazzo, di Seriate, secondo quanto riportato dai testimoni, anche una ferita all’addome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA