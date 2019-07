Schianto in moto in via San Giorgio

Feriti due giovani di 18 e 20 anni Lo schianto intorno alle 22 di sabato 13 luglio all’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada, già teatro di altri incidenti gravi.

Brutto incidente all’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada in città nella serata di sabato 13 luglio: due giovani, un ragazzo di 18 e una ragazza di 20 anni, a bordo di una moto sono stati travolti da un’auto con a bordo una famiglia con due bimbi. Sul posto due ambulanze e un’auto medica oltre alla Polizia di Bergamo per i rilievi. I due giovani sarebbero in gravi condizioni. Ferita anche la bimba di 5 anni. L’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada è già stato teatro in passato di incidenti.

Lo schianto all’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA