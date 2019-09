Schianto tra auto: cinque feriti

Lunghe code sull’Asse interurbano L’incidente alle 13 sulla ex statale 671 a Campagnola: lunghe code in direzione Bergamo.

Lunghe code in direzione Bergamo per un incidente sull’Asse interurbano all’altezza del quartiere di Campagnola. Il traffico sulla ex statale 671 è bloccato da Seriate verso Bergamo. L’incidente tra più veicoli è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 23 settembre e ha coinvolto più auto: cinque i feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA