Camion e 5 auto coinvolte - Video

Caos in A4: obbligo d’uscita a Seriate Grave incidente in A4 nella tarda mattinata di mercoledì 10 luglio: coinvolte sette persone e mezzi pesanti. Lo schianto è avvenuto tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Venezia.

Sulla A4 Milano Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Seriate e Castegnato, in direzione di Brescia, a causa di un incidente avvenuto, intorno alle 11.30 di mercoledì 10 luglio, all’altezza del km 208,4 che ha coinvolto 5 autovetture e un mezzo pesante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Al momento si registrano 4 chilometri di coda nel tratto chiuso e per gli utenti diretti verso Brescia si consiglia di uscire a Bergamo, prendere la SP591 in direzione Cologno al Serio-Bariano, per poi prendere la A35 BreBeMi in direzione Brescia.

