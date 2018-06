Schianto tra due auto, tre feriti

Circonvallazione Paltriniano in tilt L’incidente alle 7 di giovedì 7 giugno, nell’orario di punta dei pendolari. Traffico bloccato, tre persone ferite fortunatamente in maniera non grave.

Lo scontro si è verificato a Bergamo lungo la circonvallazione Paltriniano poco prima dell’incrocio per entrare in centro città. Tre persone sono rimaste coinvolte poco dopo le 7, in pieno orario di punta per i pendolari della mattina. Si tratta di un 20enne, una donna di 45 anni e un uomo di 53.Sul posto due ambulanze del 118: le condizioni dei tre feriti sono fortunatamente non gravi. In strada anche le forze dell’ordine per regolar il traffico, molto intenso.

