Schianto tra un’auto e una moto in A4

Sei feriti, lunghe code verso Bergamo Incidente sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra Sirmione e Desenzano. Lunghe code verso Bergamo.

Il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni e ci sono lunghissime code per chi sta rientrando a Bergamo. Lo schianto alle 18.12 di domenica 1° luglio: coinvolti una moto e una macchina con sei feriti pare in condizioni non gravi. Sul posto due ambulanze, un’automedica e un elicottero del 118.

