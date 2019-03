Sci, marzo chiude in bellezza per i ragazzi In Lombardia piste gratis per gli under 16

Sci, marzo chiude in bellezza per i ragazzi

Gli ultimi due fine settimana di marzo i ragazzi fino a 16 anni potranno sciare gratis sulle piste della Lombardia grazie all’iniziativa «Free Skipass 2019». Il progetto, voluto dall’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, prevede uno stanziamento regionale di 500.000 euro a sostegno degli skipass erogati gratuitamente.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con «Anef Ski Lombardia», il consorzio delle aziende funiviarie, rientra nel più ampio programma regionale di incentivo allo sci in Lombardia, e fa seguito ad altri progetti come, per esempio, «SkipassLombardia», la tessera «pay per use» che permette di evitare le code e pagare esattamente per quanto sciato.

