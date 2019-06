Sciopero del trasporto locale

Disagi ridotti in città In attesa di un bilancio definitivo, la mattinata di sciopero del trasporto locale di Bergamo sembra procedere con lievi disagi.

Lo sciopero regionale degli addetti al trasporto pubblico locale, previsto per la mattinata di giovedì 13 giugno (ore 9,15-12,30), non ha avuto ripercussioni troppo pesanti sugli spostamenti dei bergamaschi sui mezzi pubblici. Nonostante lo stop degli addetti del settore, Atb è riuscita a garantire lo stesso il servizio di trasporto in città; in circolazione anche gli autobus Sab. Bisognerà attendere il pomeriggio per capire la reale adesione allo sciopero. Qualche persona in attesa alle pensilinee della stazione Teb (Tramvie elettriche bergamasche) ma nel complesso, complice forse la fine delle scuole, nessuna ressa.

