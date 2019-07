Sciopero, un decina di treni annullati

Differita la mobilitazione di Alitalia Una decina di treni annullati: è questo il primo bilancio dello sciopero dei trasporti in Bergamasca. Stop dalle 17 alle 21 di mercoledì 24 luglio per i bus.

Differita al 6 settembre la mobilitazione del personale di volo Alitalia.

Primo bilancio di giornata dello sciopero dei trasporti indetto per mercoledì 24 luglio: una decina i treni annullati nell’arco della giornata in Bergamasco, tre o quattro quelli saltati per guasti ai treni o all’infrastruttura. Dalle 17 alle 21 invece è in programma lo sciopero dei bus in città e provincia.

Lo sciopero dei piloti e assistenti di volo di Alitalia proclamato da Anpac, Anpav e Anp per venerdì 26 luglio è stato invece differito al 6 settembre, con una durata di 24 ore. Lo hanno deciso le sigle professionali dei piloti e assistenti di volo, alla luce dell’invito del Garante degli scioperi e dell’Ordinanza del Ministero dei trasporti. Martedì 23 luglio il Dicastero aveva già ridotto l’astensione a 4 ore, dalle 24 indette dai sindacati.

