Incidente in moto in via Bonomelli a Bergamo

Scivola con la moto sull’asfalto bagnato

Ferita una studentessa in via Bonomelli La ragazza ha cercato di non tamponare l’auto che la precedeva: è rimasta sempre cosciente ed è stata subito raggiunta dai mezzi di soccorso.

È scivolata sull’asfalto bagnato dalla pioggia con la sua moto per non tamponare l’auto che la precedeva: è così rimasta a terra ferita una studentessa di 18 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Bonomelli a Bergamo poco prima della stazione dei treni. La ragazza per fortuna non sarebbe in gravi condizioni ed è sempre rimasta cosciente: sul posto è sopraggiunta l’ambulanza di Seriate e l’automedica. La Polizia locale si è occupata dei rilievi del caso e di regolare il traffico sempre intenso in quella zona della città.

