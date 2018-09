Scivola in un dirupo per 20 metri

Salvato 23enne al monte Bronzone Un escursionista è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì 20 settembre sul Monte Bronzone. È un ragazzo di 23 anni, residente in zona.

Mentre stava scendendo è inciampato in un punto critico ed è scivolato in un dirupo per una

ventina di metri. Nonostante i traumi e le ferite, è riuscito comunque a chiedere aiuto con il telefonino. Le comunicazioni tuttavia non erano per niente facili, con poche informazioni sulla zona in cui si trovava, e quindi sono partite le ricerche. Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica e i Carabinieri, oltre all’elicottero decollato da Bergamo, che ha portato in quota le squadre. Due tecnici hanno ridisceso il sentiero verso valle e poco al di sotto della vetta hanno incontrato il padre del giovane. A un certo punto, mentre lo stavano chiamando, hanno sentito la sua voce e questo ha consentito di localizzarlo. Si trovava ai piedi di un dirupo. Dopo averlo raggiunto e condizionato, è stato creato un varco per facilitare l’intervento dell’elicottero con il verricello. Il giovane infine è stato portato in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA