Scontro fra un’auto e due moto -Foto

Bergamo, traffico in tilt in via Suardi L’incidente è avvenuto alle 15.30 e ha causato il ferimento non grave di due motociclisti. La strada è stata chiusa per permettere i recupero dei veicoli coinvolti. La situazione è tornata alla normalità verso le 17.

Un incidente che ha coinvolto due moto e un’auto è avvenuto verso le 15.30 in via Suardi a Bergamo all’incrocio con via Cairoli. Ad avere la peggio i due motociclisti un ragazzo di 17 anni e un uomo di 70 che sono stati trasportati al Papa Giovanni per accertamenti. Le ripercussioni maggiori si sono avute sul traffico in zona che è difficoltoso. Hanno accumulato molto ritardo anche alcune corse di autobus visto che la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire e di spostare i veicoli coinvolti. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 17.

incidente via suardi

