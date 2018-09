Scontro tra due bus di studenti

Due elicotteri in volo verso Gazzaniga Scontro tra due bus alla stazione di Gazzaniga alle 13 di oggi: in azione i soccorsi. Due ambulanze e due elicotteri sul posto.

Scontro tra due bus al piazzale della stazione di Gazzaniga intorno alle 13 di lunedì 24 settembre: da quanto si è appreso ci sarebbero dei feriti tra gli studenti che stavano rientrando con il bus a casa dopo le lezioni. Sul posto anche due elicotteri del 118 di Brescia e Bergamo e due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce rossa di Alzano. La stazione è uno snodo non solo per le scuole di Gazzaniga ma per il traffico da e per l’Alta Valle Seriana.

