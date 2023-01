Scoppia l’inverno: «In arrivo freddo, neve a tratti anche in pianura, temporali e forte vento»

Tracollo termico, neve a tratti in pianura al Nord

«Come detto le temperature caleranno anche in modo netto, inizialmente soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura» - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - «più nello specifico lunedì sono previste nevicate mediamente dai 300-500m, in particolare sui settori di Nordest, ma attenzione soprattutto tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare neve questa volta non solo in collina ma a tratti in pianura, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, e naturalmente fino al fondovalle sulle Alpi; neve a quote basse anche sull’entroterra ligure, specie savonese e genovese. Pioggia a tratti mista a neve non è inoltre localmente esclusa su medio-alta pianura veneta e alta pianura friulana.»