Scoppio in una palazzina a Longuelo

Due operai gravemente ustionati L’incendio nella taverna ha interessato tutta l’abitazione: feriti gravemente due artigiani che stavano lavorando nell’interrato.

Due operai gravemente ustionati: è il primo drammatico bilancio di un incendio in una palazzina a Longuelo, in via Benedetto Marcello 5. Da quanto si è appreso per il momento gli operai stavano lavorando nella taverna della palazzina di due piani quando, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, si è sviluppato l’incendio che ha interessato tutta l’abitazione.

Gli artigiani stavano posando le piastrelle usando del verniciatore: la lampada che serviva a illuminare la stanza è accidentalmente caduta a terra e da lì lo scoppio probabilmente dovuto al contatto con il solvente. Le fiamme e il fumo hanno raggiunto anche il tetto attraverso il vano scale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine con diversi mezzi, oltre alle ambulanze. I due uomini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso e giallo. Non ci sarebbero altri feriti. Sul posto anche la Questura di Bergamo per fare chiarezza sull’accaduto.

