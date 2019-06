Scrutini finiti, è vacanza per (quasi) tutti

Mascheroni e Lussana, boom di promossi Esposti i tabelloni nello scuole superiori a Bergamo e provincia. Al liceo di via Mai il 69.38% è passato senza alcun debito, mentre in via da Rosciate si sale al 79,38%.

Dopo l’ultima campanella era il momento più atteso dagli studenti delle scuole superiori di tutta la provincia. Di quelli che non stanno aspettando l’esame di stato, quantomeno. Lo si capisce dalla calca fuori dalle scuole, dal «muro» di studenti che circondano i tabelloni con i voti della propria classe, dalle esclamazioni di gioia di chi capisce di aver evitato il debito in qualche materia per un soffio, dalle facce di chi si deve rassegnare a un’estate di ripetizioni. Per gli studenti delle classi dalla prima alla quarta venerdì 14 giugno era il giorno del giudizio, quello in cui i singoli istituti hanno esposto, negli atri o sulle porte degli edifici, i tabelloni con i risultati dei singoli nelle materie: il frutto di un anno di studio e di impegno.

Dai primi risultati raccolti, quelli relativi ai licei Lussana e Mascheroni, emerge un ritratto positivo dei ragazzi che quest’anno hanno frequentato le classi dalla prima alla quarta. Le percentuali parlano chiaro: il 69,38% degli studenti del Lussana e addirittura il 79,38% del Mascheroni hanno superato l’anno in modo pieno, senza nemmeno un debito. Percentuali molto alte, che comunque sono nella media per la tipologia di scuola presa in esame: i licei, storicamente, hanno un tasso di promozioni più alto rispetto alle altre tipologie di scuole, cioè ai tecnici e ai professionali. Sono pochissimi coloro che dovranno ripetere l’anno (il 5,56% al Lussana e il 3,47% al Mascheroni), mentre i rimandati sono rispettivamente il 25,06% e il 17,15%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA