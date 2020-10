Scuola, 34 classi in quarantena

In sette giorni 83 casi di positività L’Ats di Bergamo ha reso noti i dati dei contagi nelle scuole della nostra provincia dell’ultima settimana e dall’inizio delle lezioni. Contagi in sensibile aumento.

Nella settimana che va dal 12 al 18 ottobre sono stati 83 gli studenti della provincia di Bergamo a risultare positivi al tampone per il Covid-19 e sono in totale 34 le classi attualmente in quarantena. Nella settimana dal 7 al 14 ottobre erano stati 68 gli studenti della provincia di Bergamo a risultare positivi al tampone per il Covid-19 e in totale 16 le classi in quarantena.

Dall’inizio dell’anno scolastico avvenuto il 14 settembre scorso al 18 ottobre il totale dei tamponi effettuati è stato di 11.738, di cui 3.780 nell’ultima settimana.

Si evidenzia quindi anche nel mondo della scuola un decisa curva al rialzo dei contagi nell’ultima settimana presa in considerazione.

I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.

