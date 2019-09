Scuola al via, la carica dei supplenti

Ne serviranno almeno 1.786 Le lezioni inizieranno giovedì: solo a Bergamo e provincia, secondo i dati elaborati da Cisl Scuola, saranno 1.786 le cattedre assegnate con un contratto di supplenza annuale.

La chiamano supplentite. È una «malattia» che affligge la scuola da anni, non solo in Bergamasca, e che quest’anno promette di farsi ricordare. Perché anche il prossimo anno scolastico (ormai alle porte, le lezioni iniziano giovedì 12) si aprirà nel segno dei supplenti: solo a Bergamo e provincia, secondo i dati elaborati da Cisl Scuola Bergamo, saranno 1.786 le cattedre assegnate con un contratto di supplenza annuale. Un numero che, secondo le stime di Snals Bergamo, sarebbe invece più che ottimistico, perché i supplenti quest’anno potrebbero arrivare addirittura a 3.000, tutti da assumere attraverso le graduatorie di istituto visto che quelle provinciali sono già vuote. Il numero dei supplenti quindi di anno in anno cresce, soprattutto per quello che riguarda il posto di sostegno: se per l’anno scolastico 2018/19 i posti da coprire in questo delicato settore erano poco più di 600, quest’anno dovrebbero arrivare a 859.

© RIPRODUZIONE RISERVATA