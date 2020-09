Scuola, dai trasporti alla didattica

In centro la protesta degli studenti «Priorità alla scuola», venerdì 25 settembre la manifestazione a Bergamo.

Manifestazione studentesca nella mattinata di venerdì 25 settembre in centro a Bergamo. Verso le 9 oltre 200 studenti si sono dati appuntamento in piazzale Alpini (a seguire, corteo fino al Comune di Bergamo) per protestare contro le carenze del sistema scolastico. Tra i temi al centro dell’attenzione, quello dei trasporti scolastici, che con l’inizio della scuola hanno evidenziato criticità, e quello della didattica, per la quale i ragazzi chiedono una maggiore interattività. La manifestazione, a fianco del movimento «Priorità alla scuola» che manifesta in tutta Italia, a Bergamo è stata organizzata da Unione Studenti di Bergamo, Collettivo Ferruccio Dell’Orto, Fridays for Future e Black lives matter.

