Scuola, le nomine al fotofinish

«Sarà una partenza in salita» Nomine al fotofinish per gli insegnanti in ruolo e il personale Ata: si concluderanno oggi, sabato 1 settembre.

Una vera e propria corsa contro il tempo che causerà a uffici e scuole ricorsi e revisioni delle procedure. Questo secondo i sindacati della scuola, che evidenziano i problemi che anche quest’anno si sono presentati puntualmente alla vigilia del suono della campanella (il 12 settembre). Denunciato soprattutto il sistema informatico SiGeCo. Non usato, però, dall’Ufficio scolastico provinciale che ha preferito la «convocazione fisica» degli aspiranti prof. E solo in serata, ieri (ultimo giorno utile), sono stati comunicati ai dirigenti scolastici i nuovi incarichi di reggenza per quegli istituti che si trovano a non avere un preside incaricato: in tutto 39 scuole su 141.

© RIPRODUZIONE RISERVATA