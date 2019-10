Scuola, ospedali, treni e bus

Sciopero generale il 25 ottobre

Scuola, trasporti, uffici e sanità: venerdì 25 ottobre è sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. A proclamarlo le associazioni sindacali Cub - Confederazione Unitaria di Base; Sgb - Sindacato Generale di Base; Si-Cobas - Sindacato intercategoriale Cobas e Usi-Cit - Unione sindacale italiana.

Lo sciopero generale di 24 ore è stato proclamato per chiedere «l’aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro. Ma anche contro i decreti 1 e 2 di Salvini, per il diritto alla salute, alla scuola, alla mobilità politica e alla sicurezza sul lavoro, contro le guerre interne ed esterne, nonché contro le spese militari, per abolire le diseguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e quelle nei confronti degli immigrati, per la regolarizzazione di tutti gli immigrati, Ius soli, no ai respingimenti, chiusura Cpr».

Si fermano dunque bus, treni, aerei e lavoratori delle autostrade, ma anche le scuole dove sciopereranno docenti, amministrativi e personale Ata: dai nidi alle superiori il servizio non sarà garantito. Sciopero anche nelle università e negli ospedali.

Questi gli orari di stop previsti pubblicati sul sito del ministero. Trasporto aereo: sciopero dalle 00.01 alle 24 del 25 ottobre 2019; Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21 del 24 ottobre 2019 alle 21 del 25 ottobre 2019; Tpl e marittimo: sciopero intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019; Autostrade: sciopero dalle 22 del 24 ottobre 2019 alle 22 del 25 ottobre 2019. Previste, come sempre, le fasce di garanzie, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 fino alle 20.

Sul piano locale L’Asst Papa Giovanni XXIII assicura agli utenti l’erogazione delle cure e dei servizi essenziali, ma segnala il rischio di possibili disagi e rallentamenti nelle prestazioni.

Anche Trenord segnala che dalle ore 21 di giovedì 24 alle ore 21 di venerdì 25 ottobre i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Giovedì 24 prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21, che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 25 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord al link: http://www.trenord.it/media/2474177/treni_garantiti_sciop_24h_ottobre2019.pdf.

