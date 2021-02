Scuole, 526 tamponi nell’ultima settimana

I positivi sono 48, in quarantena 28 classi I dati dell’Ats di Bergamo relativi alla settimana 25-31 gennaio 2021. Da inizio anno scolastico eseguiti quasi 31 mila tamponi.

Sono 526 i tamponi eseguiti nel mondo della scuola bergamasca nella settimana tra il 25 e il 31 gennaio. Lo rende noto l’Ats nel consueto report settimanale. Nel periodo considerato, i positivi sono 48 e le classi in quarantena 28. I tamponi da inizio anno scolastico al 31 gennaio sono 30.922.

Nella settimana precedente (18-24 gennaio) erano stati 24 i nuovi casi positivi accertati e 20 le classi messe in quarantena, sulla base di 475 tamponi processati. Nella settimana precedente (11-17 gennaio) i positivi erano stati 25 e i tamponi effettuati 460, con 11 classi in quarantene. Ancor prima (4-10 gennaio) erano stati accertati 17 casi di positività (il dato più basso da settembre) e nessuna classe in quarantena. Nell’ultima settimana con le scuole aperte prima delle feste (14-20 dicembre), i contagi accertati in ambito scolastico furono 50.

