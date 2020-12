Scuole, 575 tamponi in una settimana

I positivi sono 41, in quarantena 18 classi Coronavirus, i dati dell’Ats sullo screening negli istituti scolastici della Bergamasca nell’ultima settimana di apertura delle scuole prima della pausa natalizia. Da inizio anno scolastico eseguiti 29.103 tamponi.

Nell’ultima settimana Ats Bergamo ha sottoposto a tampone 575 persone tra studenti e personale scolastico: di questi, sono risultati positivi in 41.

Le classi in quarantena nell’ultima settimana, tra il 21 e il 27 dicembre, sono state 18 in tutta la Bergamasca. Dall’inizio dell’anno scolastico al 27 dicembre, Ats Bergamo ha effettuato 29.103 tamponi in ambito scolastico.

Il riepilogo della settimana dal 21 al 27 dicembre:

- tamponi da inizio anno scolastico al giorno 27 dicembre: 29.103

- tamponi settimana 21-27 dicembre 2020: 575

- positivi settimana 21-27 dicembre 2020: 41

- classi in quarantena settimana 21-27 dicembre 2020: 18

