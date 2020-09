Scuole, quarantena per 2 classi

Oggi eseguiti altri 460 tamponi I dati di Ats Bergamo riferiti al 21 settembre. Positivi un bimbo della scuola materna e un dodicenne.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo informa che nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, sono stati effettuati circa 460 tamponi nelle scuole: eventuali positività e conseguenti messe in quarantena saranno comunicate domani a seguito della processazione dei tamponi stessi.

Ats segnala invece che, che a seguito della positività di un bambino in una scuola materna («tamponato» alla fine della scorsa settimana, con esito notificato ieri), oggi è stata messa in quarantena la sezione. Inoltre, a seguito del ricovero di un ragazzino di 12 anni per altra sintomatologia e a seguito del tampone in vista del ricovero, accertata la positività del dodicenne, è stata messa in quarantena la classe in quanto il giovane studente ha frequentato le lezioni sino alla fine della scorsa settimana.

