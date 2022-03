Scuole, la classi in quarantena nella Bergamasca sono 20

Sono 20 le classi in quarantena nelle scuole bergamasche. Lo comunica l’Ats nel report relativo alla settimana 7-13 marzo 2022. In particolare, una sola classe è in quarantena tra scuole dell’infanzia e nidi, 3 alla primaria, 9 alla secondaria di 1° primo grado, 7 alla secondaria di 2° grado. Per quanto riguarda i tamponi, nella settimana ne sono stati effettuati 3.401 e i casi positivi rilevati sono 556.