Scuole, la classi in quarantena nella Bergamasca sono 28

Sono 28 le classi in quarantena nelle scuole bergamasca, è quanto si legge nel report dell’Ats relativo alla settimana 14-20 marzo. In particolare, sono 3 classi in quarantena nelle scuole dell’infanzia/nidi, 4 alle primarie, 10 alle secondarie di 1° grado, 11 alla secondaria di 2° grado. I tamponi setting scuola dell’ultima settimana sono 4.193, di cui 736 positivi.