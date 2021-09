Scuole, l’aggiornamento Ats: nella Bergamasca 30 classi in quarantena I dati del monitoraggio dell’Ats di Bergamo per la settimana 20 - 26 settembre 2021.

Sono 30 le classi in quarantena nelle scuole bergamasche nella settimana tra il 20 e il 26 settembre. Lo comunica l’Ats nel report settimanale sulla diffusione del Covid tra studenti e personale scolastico. In particolare, le classi in quarantena sono 6 tra asili nido e materne, 12 nelle scuole primarie, 7 nelle secondarie primo grado, 5 nelle secondarie secondo grado.

Per quanto riguarda i tamponi, nell’ultima settimana nelle scuole bergamasche ne sono stati eseguiti 782 e i nuovi positivi rilevati sono stati 10. Dall’inizio del nuovo anno scolastico i tamponi effettuati sono 2.000.

La scorsa settimana erano stati rilevati otto positivi, con dieci classi in quarantena. Quattro casi erano stati riscontrati alla scuola d’infanzia, tre alla primaria, due alla secondaria e solo uno alle superiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA