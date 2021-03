Seconda dose del vaccino

Sms non ricevuto? Ecco che cosa fare Asst Papa Giovanni XXIII scrive a chi non ha ricevuto il messaggio per l’appuntamento e in questi giorni dovrebbe avere la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna.

Queste le indicazioni dell’ospedale Papa Giovanni a chi in questi giorni dovrebbe ricevere la seconda somministrazione del vaccino ma non ha ancora ricevuto il messaggio di conferma dell’appuntamento.

«Se in questi giorni devi ricevere la seconda dose, ma non hai ancora ricevuto l’Sms di conferma, considera l’appuntamento confermato, in base a questi criteri:

- Vaccino Pfizer: presentati 21 giorni dopo la prima dose, stessa ora, stessa luogo. Esempio: se hai fatto la prima dose martedì 2 marzo alle 15, ripresentati martedì 23 marzo alle 15

- Vaccino Moderna: presentati 28 giorni dopo la prima dose, stessa ora, stessa luogo. Esempio: se hai fatto la prima dose martedì 2 marzo alle 16 ripresentati per la seconda martedì 30 marzo alle 16

Se hai ancora dubbi sulla data dell’appuntamento, scrivici a [email protected]»

Informazioni sempre aggiornate sul sito del Papa Giovanni (clicca qui).

© RIPRODUZIONE RISERVATA