Seggiolini antiabbandono: ok la legge

Ma per ora trovarli è un’impresa La proposta firmata da Alessandra Gallone è in discussione al Senato. Nei negozi però ci sono pochi modelli.

Il disegno di legge sull’obbligo dei seggiolini anti-abbandono in auto, che vede prima firmataria la senatrice Alessandra Gallone (Forza Italia), sarà discusso mercoledì alla commissione trasporto di Palazzo Madama e l’iter potrebbe concludersi in una ventina di giorni se non ci saranno modifiche. Un tempo tutto sommato contenuto che potrebbe però mettere in difficoltà gli acquirenti.

Perchè, per ora, risulta molto difficile trovare questa tipologia di seggiolini sul mercato sia che si tratti di modelli dotati di sensori, sia applicazioni da installare sulle auto o altri sistemi. Basta un rapido tour tra alcuni dei negozi di articoli per bambini della Bergamasca per constatare come quelli che vendono prodotti di questo tipo rappresentino delle eccezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA