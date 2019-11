Seggiolini antiabbandono, stop alle multe

In arrivo la moratoria fino al 6 marzo Il Pd ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra che fa slittare di quattro mesi le sanzioni per chi non si adegua.

È in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell’automobile il meccanismo antiabbandono sui seggiolini per i bambini fino a quattro anni. Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra che fa slittare di quattro mesi le sanzioni per chi non si adegua. Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. Analoga iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal Movimento 5 Stelle.

