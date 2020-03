Bergamo 8.527 positivi,178 più di sabato

«41.007 i malati in tutta la Lombardia» Anche in questa domenica 29 marzo la tradizionale conferenza stampa della Regione Lombardia.

Dalla sala stampa l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera con tutti i dati e gli aggiornamenti dalla Lombardia e dalla Bergamasca.

Subito Gallera parla dell’ospedale in Fiera a Bergamo: «Da un ospedale da campo è diventata una vera e propria area ospedaliera che sarà operativa tra pochi giorni» ha detto, specificando che i numeri del territorio sono in diminuzione.

«In arrivo anche nuove aree alberghiere che daranno un supporto ai pazienti che saranno dimessi nelle prossime ore». Intanto in Lombardia sono 41.007 i positivi, con un incremento di 1.592 rispetto a sabato - spiega Gallera -. Sono 11.613 i ricoveri, con un aumento di 461 rispetto sabato; 1.328 i pazienti in Terapia intensiva (+9): abbiamo superato i 1.600 posti letto in Terapia intensiva». Crescono le dimissioni: 9.255 (+293); i deceduto 6360, +416 rispetto a sabato. Un dato ancora molto alto ma gli esperti ci dicono che sarà l’ultimo dato che scenderà, un numero che è una pugnalata e che spiega la virulenza di questo virus. Un numero da chiarire: è solo legato ai pazienti a cui è stato fatto un tampone: il numero è quindi nettamente superiore».

A Bergamo ecco i dati: 8.527 i pazienti positivi, +178 rispetto a sabato.

