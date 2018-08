Sei stato bravo a scuola?

Vai gratis al Gran Premio di Monza Su 300 studenti di tutta la Lombardia 44 erano bergamaschi, tra quelli più meritevoli hanno ottenuto un pass gratis per assistere alle prove.

Hanno ricevuto i gadget di Regione Lombardia e hanno avuto occasione di partecipare alle prove libere del venerdi’ in Autodromo. Nonostante il forte temporale di questa mattina, erano tutti presenti i 300 studenti meritevoli che hanno vinto il biglietto messo in palio da Regione Lombardia per l’edizione 2018 del Gran Premio d’Italia a Monza. Ad accoglierli, presso il monumento dedicato a Manuel Fangio, anche l’ex pilota comasco di Formula 1, Davide Valsecchi.

«Abbiamo voluto premiare il merito, il talento e l’impegno degli studenti lombardi che si sono distinti durante questo anno scolastico - ha spiegato l’assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi -; da assessore, ma soprattutto da brianzola, tengo particolarmente a questa iniziativa: non e’ solo un modo per avvicinare i giovani al mondo della Formula 1, ma e’ anche un’opportunita’ per promuovere il territorio monzese cosi’ ricco di bellezze culturali, come la Villa Reale e il suo parco, e di eventi collaterali al GP”. “Questa manifestazione - ha concluso - appartiene alla storia di Regione Lombardia ed e’ un bagaglio culturale da trasmettere ai piu’ giovani».

A Regione Lombardia sono arrivate 1.650 richieste dalle quali sono stati poi assegnati i 300 biglietti vincitori, ai quali e’ stato consegnato anche un secondo pass per un accompagnatore, per un totale di 600 ticket distribuiti. Gli studenti, tutti con voto di diploma di maturità superiore a 97/100, sono 193 ragazzi e 107 ragazze provenienti da tutte le Province lombarde (Milano 76, Monza e Brianza 52, Bergamo 44, Varese 25, Como 24, Brescia 23, Lecco 15, Cremona 11, Pavia 9, Lodi 8, Mantova 7, Sondrio 6). (Lnews)

