Sentierone ripulito dalle macchie di olio delle auto della MilleMiglia- Foto/Video

Nella giornata di lunedì, il personale della società Aprica , in accordo con il Comune di Bergamo, ha svolto una pulizia approfondita degli spazi del Sentierone e del centro cittadino, dove è transitata la carovana delle auto storiche MilleMiglia . Un’iniziativa non certo straordinaria, visto l’impegno di Aprica in questa particolare area della città, e che ha impegnato i normali mezzi in dotazione all’azienda che si occupa, per conto del Comune, della pulizia e dello spazzamento dei luoghi pubblici della città di Bergamo.

Il Comune chiarisce anche che non sarebbe stato possibile coprire la strada con un telo: non si è trattato infatti di sosta di veicoli – è prassi, in questo caso, chiedere di coprire la pavimentazione sotto le autovetture per proteggere la pavimentazione delle aree storiche –, ma di passaggio e transito di mezzi, per la precisione oltre 400. A dimostrazione di quanto sostenuto vi è anche quanto accaduto nella città di Siena, in piazza del Campo, dove è stata protetta la pavimentazione della storico spazio urbano negli spazi del parcheggio dei veicoli (a Siena era infatti prevista una pausa dalla gara), non è stata protetta negli ambiti della piazza in cui era previsto il transito delle autovetture.